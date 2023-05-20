Kazada ölen aynı aileden 1'i çocuk, 4 kişi toprağa verildi

Yayınlanma: 20.05.2023 - 14:52

Güncelleme: 20.05.2023 - 14:53

Feci kaza, önceki sabaha karşı İlkadım ilçesi Toybelen mevkisinde meydana geldi. Alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan Okan Uludoğan (37) yönetimindeki 55 AIF 362 plakalı otomobil, aynı yöne giden İbrahim Çubuk’un kullandığı 34 AG 805 plakalı otomobile arkadan çarptı.

240 METRE SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın etkisiyle Çubuk’un kullandığı otomobil, savrulup yaklaşık 240 metre sürüklenerek yoldan çıkıp, takla attı.

Kazada İbrahim Çubuk, eşi Kiraz Çubuk, kızları Zeynep Lina Çubuk ile ablası Emine Ocak hayatını kaybetti. İbrahim Çubuk'un yeğeni Selahattin Ocak (33) ile diğer araç sürücüsü Okan Uludoğan ise yaralandı.

İbrahim Çubuk, eşi Kiraz ve küçük kızları Zeynep Lina'nın cenazeleri yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Ordu'nu Çaybaşı ilçesine bağlı İlküvez Mahallesi'ne getirildi.

Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Çubuk çifti ile kızları, aynı mahalledeki aile kabristanlığında gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Emine Ocak ise Ordu'nun İkizce ilçesi Diyek Mahallesi’nde toprağa verildi.

Yaralı 2 kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.