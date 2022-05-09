Kazada ölen genç müzisyen toprağa verildi

Bir müzik grubunda solistlik yapan İzzet Öz (19), Mersin'in Mut ilçesinde hafif ticari araç ile taksinin çarpışması sonucu hayatını kaybetmişti. Öz'ün cenazesi bugün toprağa verildi.

DHA
09 Mayıs 2022 Pazartesi, 15:10
Kazada ölen genç müzisyen toprağa verildi
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Atatürk Bulvarı'nda gece saatlerinde M.S. yönetimindeki 42 AJV 05 plakalı hafif ticari araç ile S.D. yönetimindeki 33 T 8011 plakalı taksi bulvar üzerindeki kavşakta çarpıştı. Kazada, ticari araçtaki İzzet Öz yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. 

BELEDİYE BAŞKANI DA KATILDI

İzzet Öz'ün cenazesi bugün Laal Paşa Camii'ne getirildi. Buradaki cenazeye Belediye Başkanı Volkan Şeker, Öz'ün ailesi ve yakınları ile arkadaşları katıldı.

İlçedeki bir müzik grubunun solisti olan Öz, kılınan cenaze namazının ardından Eski Mut Mezarlığı'nda toprağa verildi.


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