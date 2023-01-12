Kazada ölen kişinin üzerinden pompalı tüfek çıktı

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 16:49

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 16:49

Kaza, saat 11.00 sıralarında Keçiören ilçesindeki Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda meydana geldi.

'Agresif' hareketler sergileyerek yolun karşısına geçmeye çalışan Alper İ.'ye, Kadir D. yönetimindeki 06 T 5949 plakalı taksi çarptı. Yaralı Alper İ.'ye ilk müdahaleyi yoldan geçen bir kişi kalp masajı uygulayarak yaptı.

Daha sonra ihbar ile bölgeye gelen sağlık ekipleri, Alper İ.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

POMPALI TÜFEK VE BIÇAK ÇIKTI

Alper İ.'nin üzerinde pompalı tüfek ve bıçak bulundu. Alper İ.'nin cesedi, yapılan incelemeden sonra Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, taksi şoförü Kadir D. polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.