Kazada parçalanan Tofaş 1 kişiye mezar oldu, 3 kişi ağır yaralandı!
Samsun’da yoldan çıkıp park halindeki kamyona çarpan Tofaş marka otomobil parçalanırken, kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.
Feci kaza, Samsun’un Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolunun 33. kilometresinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Necati Boğa idaresindeki 06 N 1178 plakalı Tofaş marka otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun kenarında bulunan ve akaryakıt istasyonuna geçmek için bekleyen 55 RG 110 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Kazada parçalanan Tofaş marka otomobilde bulunan Naciye Boğa (26) olay yerinde hayatını kaybetti, araç sürücüsü Necati Boğa (38), Fadime Boğa (59) ve Elif Göçmen (13) ağır yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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