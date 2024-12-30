Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var!

Kartal'da işçileri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var!
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AA
Yayınlanma: 30.12.2024 - 17:10

Kordonboyu Mahallesi Sahil Yolu'nda işçileri taşıyan minibüs ile otomobil henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü araç içinde sıkışırken servis minibüsündeki 5 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı.

Yaralı 6 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.


Etiketler: #kartal #Minibüs #İşçi #kaza

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