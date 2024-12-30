Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var!
Kartal'da işçileri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Kordonboyu Mahallesi Sahil Yolu'nda işçileri taşıyan minibüs ile otomobil henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü araç içinde sıkışırken servis minibüsündeki 5 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı.
Yaralı 6 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ailesi köyü terk etti
- Nagehan Alçı ve Cem Küçük birbirine girdi!
- Bu düzenin adaleti madaleti yok!
- Ünlü AVM için acil yıkım kararı
- AKP'den Köfteci Yusuf'a kıyak!
- Galatasaray'dan Beşiktaş'a flaş yanıt!
- Uzmanından Ankara'ya 'Suriye'de demokrasi' çağrısı
- Saray'dan Öcalan'ın mesajına ilk yorum
- ‘Altınlarımı gasbettiler’ demişti: Gerçek ortaya çıktı
- Kadıköy'de 'yılbaşı partisi' hazırlığına baskın!