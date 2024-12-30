İstanbul Fatih'te 'yol verme' kavgası: Sürücüye saldırıp otomobile tekme attılar!
Fatih’te, Unkapanı Köprüsü'nde yol verme nedeniyle iki sürücü arasında tartışma çıktı. İki saldırgan tartıştıkları sürücüye saldırıp otomobiline de tekme attı. O anlar bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
İddiaya göre, Unkapanı Köprüsü’nde seyir halinde olan 2 otomobilin sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
SÜRÜCÜYE VE OTOMOBİLE TEKME ATTILAR
Araçlarını durduran sürücüler arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sürücülerden biri diğer aracın kapısını açıp, tartıştığı sürücüye tekme atttı.
Saldırgan sürücünün yanındaki başka bir kişi ise otomobili tekmeledi. Vatandaşların araya girmesiyle kavga sona erdi.
KAVGA ANI KAMERADA
Sürücüler arasında yol verme nedeniyle çıkan kavga anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde sürücüler arasında yaşanan tartışmanın kavgaya döndüğü anlar görülüyor.Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sona eriyor.
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