Kazada yaralanan astsubay, kurtarılamadı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde otomobillerin çarpıştığı kazada yaralanan Astsubay Çavuş Oğuzhan Atalay (25), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Piri Reis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi'nde, 2 Temmuz Cumartesi gece saatlerinde Oğuzhan Atalay idaresindeki 41 AKN 974 plakalı otomobil, sürücüsünü ismi öğrenilemeyen 34 GG 1436 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada araç içerisinde sıkışan Atalay, ihbarla gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
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Daha sonra Atalay, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Atalay, burada hayatını kaybetti.
Donanma Komutanlığı'nda Torpido Astsubay Çavuş olduğu belirtilen Oğuzhan Atalay'ın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Yozgat'a gönderildi.
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