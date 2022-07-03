Kazada yaralanan astsubay, kurtarılamadı

03 Temmuz 2022 Pazar, 17:06

Piri Reis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi'nde, 2 Temmuz Cumartesi gece saatlerinde Oğuzhan Atalay idaresindeki 41 AKN 974 plakalı otomobil, sürücüsünü ismi öğrenilemeyen 34 GG 1436 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada araç içerisinde sıkışan Atalay, ihbarla gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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Daha sonra Atalay, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Atalay, burada hayatını kaybetti.

Donanma Komutanlığı'nda Torpido Astsubay Çavuş olduğu belirtilen Oğuzhan Atalay'ın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Yozgat'a gönderildi.