Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 316 gün sonra öldü

Yayınlanma: 21.11.2023 - 17:52

Güncelleme: 21.11.2023 - 17:52

Jandarma Kavşağı'ndan ilçe merkezi yönüne giden Recep Özbakır'ın (45) kullandığı 07 FPF 46 plakalı motosiklete, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nden Kıbrıs Şehitleri Caddesi yönüne giden 48 ABY 157 plakalı otomobil çarptı.

9 Ocak gecesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde gerçekleşen kazada, hurdaya dönen motosikletin sürücüsü Recep Özbakır yaralandı.

SEVENLERİNİ YASA BOĞDU

Muğla'daki bir özel hastanede 316 gündür tedavi gören kendisi de motosiklet tamircisi olan Özbakır, kurtarılamadı. Özbakır'ın ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Polisin kazanın olduğu gün başlattığı ve kapatmadığı soruşturmanın ölüm nedeniyle genişletileceği öğrenildi.