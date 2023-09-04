Kazada yaralanan sürücü hastaneden firar etti
Karabük’te önce trafik lambasına ardından hafif ticari araca çarpması sonucu yaralanan otomobil sürücüsü kaldırıldığı hastaneden tedavi olmadan firar etti.
Safranbolu - Karabük kara yolu Sanayi Kavşağında; Z.Y. idaresindeki 07 LAC 99 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi nedeniyle önce trafik lambasına ardından aynı istikamette seyir halinde olan 78 ED 930 plakalı hafif ticari araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle trafik lambası devrilirken sürücü yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
FİRAR ETTİ
Sürücü Z.Y.’nin tedavi olmadan hastaneden firar ettiği ve alkol kontrolünün yapılamadığı öğrenildi.
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