Kazada yaralanan sürücü hastaneden firar etti

Karabük’te önce trafik lambasına ardından hafif ticari araca çarpması sonucu yaralanan otomobil sürücüsü kaldırıldığı hastaneden tedavi olmadan firar etti.

İHA
Yayınlanma: 04.09.2023 - 11:11
Kazada yaralanan sürücü hastaneden firar etti
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Safranbolu - Karabük kara yolu Sanayi Kavşağında; Z.Y. idaresindeki 07 LAC 99 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi nedeniyle önce trafik lambasına ardından aynı istikamette seyir halinde olan 78 ED 930 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle trafik lambası devrilirken sürücü yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

FİRAR ETTİ

Sürücü Z.Y.’nin tedavi olmadan hastaneden firar ettiği ve alkol kontrolünün yapılamadığı öğrenildi.


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acil servis 112 Acil karabük

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