Kazada yaralanan Tuğçe, 20 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti
Aydın’ın Nazilli ilçesinde, sürücü kursu eğitmeni Aysu Öncel’in kullandığı kamyonetin refüje çarpıp takla attığı kazada ağı yaralanan Tuğçe Aydın (26), tedavi gördüğü hastanede 20 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.
Feci kaza, 11 Nisan'da İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücü kursu eğitmeni Aysu Öncel (29) yönetimindeki 48 BU 676 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı.
Kazada sürücü Öncel olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan C.A. ve M.Y. hafif Tuğçe Aydın ise ağır yaralandı. Tuğçe Aydın önce Nazilli Devlet Hastanesi'ne ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
KURTARILAMADI
Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Tuğçe Aydın, 20 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Aydın'ın acı haberiyle aile büyük üzüntü yaşadı. Yakınları tarafından hastaneden alınan Aydın’ın cenazesi, bugün Denizli’de gözyaşları arasında toprağa verildi.
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