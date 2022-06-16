Okan Bayülgen hastaneye kaldırıldı

16 Haziran 2022 Perşembe, 10:03

Okan Bayülgen, önceki gün rol aldığı "Amadeus" adlı tiyatro oyunu öncesi rahatsızlandı. Hemen hastaneye kaldırılan ünlü ismin kalp spazmı geçirdiği ortaya çıktı. Oyununun da bu ay sonuna ertelendiği öğrenildi.

Yapılan tetkiklerin ardından korkulacak bir sağlık sorunu olmadığı belirtilen Bayülgen evinde bir gün dinlendikten sonra yeniden çalışmaya başladı.

Bayülgen'in ertelenen "Amadeus" oyunu için bu ay sonunda sahneye çıkacak. Geniş bir hayran kitlesi bulunan ünlü isim, rahatsızlığıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Okan Bayülgen ve Selçuk Yöntem'in başrolü paylaştığı Amadeus oyunundaMozart'ın hikayesi anlatılıyor.