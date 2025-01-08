Aydın'da meclis üyesinin kardeşi 8 aylık yaşam mücadelesini kaybetti!

Köşk ilçesinde yüksekten düşme sonucu ağır yaralanarak hastanede tedavi altına alınan Sabri Ünver, 8 aydır verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Sabri Ünver'in Köşk Belediye Meclis Üyesi Mehmet Ünver’in kardeşi olduğu ve cenazesinin bugün defnedileceği aktarıldı.

Aydın'da meclis üyesinin kardeşi 8 aylık yaşam mücadelesini kaybetti!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 08.01.2025 - 10:25

Aydın'ın Köşk ilçesinde 13 Mayıs Pazartesi günü yaşanan olayda; henüz bilinmeyen bir nedenle binanın çatısından düşen Sabri Ünver (50) ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Ünver, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alınan Ünver, 8 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti. Köşk Belediye Meclis Üyesi Mehmet Ünver’in kardeşi, evli ve 3 çocuk babası olan Ünver'in cenazesinin bugün defnedileceği öğrenildi.


Etiketler: #aydın #belediye #Cenaze #Meclis üyesi

İlgili Haberler

15 yaşındaki çocuk işçi yüksekten düştü

15 yaşındaki çocuk işçi yüksekten düştü
Bayrampaşa'da yüksekten düşerek can vermişlerdi: Olay anının görüntüsü ortaya çıktı!

Bayrampaşa'da yüksekten düşerek can vermişlerdi: Olay anının görüntüsü ortaya çıktı!
Konya'dan 154 gün sonra acı haber: Yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti

Konya'dan 154 gün sonra acı haber: Yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler