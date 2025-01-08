Aydın'da meclis üyesinin kardeşi 8 aylık yaşam mücadelesini kaybetti!
Köşk ilçesinde yüksekten düşme sonucu ağır yaralanarak hastanede tedavi altına alınan Sabri Ünver, 8 aydır verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Sabri Ünver'in Köşk Belediye Meclis Üyesi Mehmet Ünver’in kardeşi olduğu ve cenazesinin bugün defnedileceği aktarıldı.
Aydın'ın Köşk ilçesinde 13 Mayıs Pazartesi günü yaşanan olayda; henüz bilinmeyen bir nedenle binanın çatısından düşen Sabri Ünver (50) ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Ünver, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Hastanede tedavi altına alınan Ünver, 8 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti. Köşk Belediye Meclis Üyesi Mehmet Ünver’in kardeşi, evli ve 3 çocuk babası olan Ünver'in cenazesinin bugün defnedileceği öğrenildi.
Etiketler: #aydın #belediye #Cenaze #Meclis üyesi
En Çok Okunan Haberler
-
- En düşük emekli maaşı belli oldu!
- 400 metrekareyle başladı, 30 dönüme ulaştı!
- 'Türkiye ile savaşa hazırlıklı olmalıyız!'
- PTT'ye silahlı saldırının ayrıntıları ortaya çıktı
- Gökçek’lerin provokasyonları devam ediyor
- Akciğer rahatsızlıklarına şifa olan mucize bitki
- İstanbul'da 'kar' için geri sayım başladı
- Suriye, Türkiye ve Katar’dan satın aldı
- AKP'den 'Öcalan'a af' iddiasına yanıt
- Siyah çelenk bıraktılar, 'yakışmadı' dediler