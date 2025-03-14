Zincirleme trafik kazası... 2'si polis 4 kişi yaralandı!

Kahramanmaraş'ta motosiklet, otomobil ve polis ekip otosunun çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si polis memuru, 4 kişi yaralandı.

Zincirleme trafik kazası... 2'si polis 4 kişi yaralandı!
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AA
Yayınlanma: 14.03.2025 - 17:35

A.F. (45) yönetimindeki 46 AAD 973 plakalı otomobil, Bahçeci Hoca Bulvarı'nda önünde seyreden C.A. (24) yönetimindeki 46 AKN 824 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek önce polis ekip otosuna, ardından 46 AHZ 513 plakalı otomobile çarptıktan sonra durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan A.F. ve C.A. ile polis memurları H.H.B. ve A.N.K. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.


Etiketler: #kahramanmaraş #zincirleme trafik kazası #zincirleme kaza

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