Kazanmak için hamle yaptılar: 'Hayatımı satranç kurtardı'
2024 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası’nda final yapıldı. 6 Şubat depremlerinde beş gün enkaz altında kalan turnuvadaki satranç hakemi Özlem Ayna, “Satrancın sabrıyla hayata tutundum” dedi.
Türkiye İş Bankası ana sponsorluğunda Türkiye Satranç Federasyonu’nun (TSF) düzenlediği “2024 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası” Antalya’da geçen hafta başladı. Dün final yapan turnuvada yedi yıllık ömrüne Avrupa ikinciliğini sığdıran minikler de var, 6 Şubat’ta günlerce enkaz altında kalan satranç hakemi Özlem Ayna da... Hem satranç sporcuları hem de Ayna, satrancın yaşamlarını nasıl değiştirdiğini Cumhuriyet’e anlattı. Ayna, “5 gün göçük altında kaldım. ‘Tamam’ dedim, ‘Deliriyorum.’ ‘Derin nefes al, sakin ol’ telkinleriyle kendimi kontrol altına almaya çalıştım. 153. saatte kurtarıldım. Bu sabrı göstermemde satranç hakemliğinin bana kazandırdığı sabrın da etkili olduğunu düşünüyorum” dedi.
Şampiyonada 2 bin 500’ü sporcu olmak üzere yaklaşık 10 bin kişi bir araya geldi. O sporculardan biri Elif Keskin. Lise 3 öğrencisi Elif, tıp kazanmak istediğini anlattı. Anaokuluna giderken satranca başladığını söyleyen Elif’in beş Türkiye şampiyonluğu, Avrupa ikinciliği ve dünya üçüncülüğü var. Elif, satranç oynamanın analitik zekâyı geliştirdiğine ve sayısal derslerde fayda sağladığına dikkat çekti. TSF Başkanı Gülkız Tulay turnuva sonrası, “Her yıl 7-18 yaş grubunda binlerce satranç sporcusunun rekor katılımla eşlik ettiği bir şölendeyiz. Heyecanımız her yıl artıyor, genç sporcularımızın, ailelerimizin artan ilgisi bize yarınlar adına umut veriyor” dedi.
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