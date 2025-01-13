TEM Bağlantı Yolu'nu kilitleyen kaza! Karşı şeritten gelen araç İETT otobüsüne çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Sancaktepe TEM Bağlantı Yolu’nda kontrolünü kaybederek karşı şeride geçen otomobil, seyir halindeki İETT otobüsüne çarptı. Kazada, 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.

TEM Bağlantı Yolu'nu kilitleyen kaza! Karşı şeritten gelen araç İETT otobüsüne çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 13.01.2025 - 09:19

Sancaktepe TEM Bağlantı Yolu Kartal istikametinde dün saat 14.30 sıralarında, 320A hattında çalışan İETT otobüsü kendi şeridinde seyrederken, karşı yönden gelen bir otomobil kontrolden çıkarak otobüse çarptı.

1 KİŞİ ÖLDÜ

Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan 3 yolcu hafif yaralanırken, özel araçta bulunan 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere götürülürken, hayatını kaybeden kişinin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM Bağlantı Yolu’nun Kartal istikameti bir süreliğine trafiğe kapandı. Yol, ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından yeniden trafiğe açıldı.


Etiketler: #iett #otobüs

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