Kazı sırasında ortaya çıkmıştı... O lahit koruma altına alındı!

Defne'de elektrik kablo tesisatının yenilenmesi esnasında yapılan kazı çalışmasında ortaya çıkan lahit, müze müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı.

İHA
Yayınlanma: 29.03.2024 - 13:36
Kazı sırasında ortaya çıkmıştı... O lahit koruma altına alındı!
Abone Ol google-news

Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Yeşilpınar Mahallesi’nde enerji şirketi ekipleri elektrik kablo tesisatının yenilenmesi için çalışma başlattı. Ekiplerin iş makinesiyle yürüttükleri kazı çalışmaları esnasında bir yapı ortaya çıktı.

Durumun jandarma ekiplerine bildirilmesi üzerine bölgeye Hatay Müze Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yaptığı ilk çalışmada üzerinde mitolojik objeler bulunan yapının lahit olduğu anlaşıldı.

Ekiplerin yapacakları taşıma çalışmaları sonrası lahit Hatay Müze Müdürlüğü’nde koruma altına alınacak.


hatay haberleri kazı haberleri lahit haberleri Mitoloji haberleri müze haberleri

İlgili Haberler

Eski Roma dönemine ait 1,5 metrelik lahit Isparta'da ele geçirildi!

Eski Roma dönemine ait 1,5 metrelik lahit Isparta'da ele geçirildi!
Aydın'da 2 bin yıl öncesine ait lahit bulundu

Aydın'da 2 bin yıl öncesine ait lahit bulundu
Lanetli olduğu düşünülen 2 bin yıllık kara lahit açıldı

Lanetli olduğu düşünülen 2 bin yıllık kara lahit açıldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP’liler Ankara’da saha izlenimlerini anlattı, hedeflerini açıkladı: Rekor bekleniyor

CHP’liler Ankara’da saha izlenimlerini anlattı, hedeflerini açıkladı: Rekor bekleniyor
Barış Alper Yılmaz Galatasaray’da yıldızlaşmaya devam ediyor!

Barış Alper Yılmaz Galatasaray’da yıldızlaşmaya devam ediyor!
‘Bağış parası olarak verdim’

‘Bağış parası olarak verdim’
Beşiktaş Emlakjet final umudunu sürdürmek için sahaya çıkıyor

Beşiktaş Emlakjet final umudunu sürdürmek için sahaya çıkıyor
Uşak Üniversitesi'nde cinsel taciz! Öğretim görevlisi açığa alındı

Uşak Üniversitesi'nde cinsel taciz! Öğretim görevlisi açığa alındı
AKP’li Belediye Başkanı’nın aldığı kadrolu eşekler kayıp

AKP’li Belediye Başkanı’nın aldığı kadrolu eşekler kayıp
Belediye başkanının aracına silahlı saldırı! ‘Hiçbir zorbalık bizi bu yoldan alıkoyamaz’

Belediye başkanının aracına silahlı saldırı! ‘Hiçbir zorbalık bizi bu yoldan alıkoyamaz’
Gelinim Mutfakta kim elendi, çeyrek altın ve 10 bilezik hangi gelinin oldu? 28 Mart 2024 Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu

Gelinim Mutfakta kim elendi, çeyrek altın ve 10 bilezik hangi gelinin oldu? 28 Mart 2024 Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu