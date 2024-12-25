Kebapçı Bedri Usta'dan 'asgari ücret' çağrısı: 'Artırabiliyorsanız artırın'
Ünlü kebapçı Bedrettin Aydoğdu, personelleriyle bir video çekerek asgari ücret zammına tepki gösterdi. Zam oranının artırılması çağrısı yapan Aydoğdu, "Kurban olayım, daha imzalamadınızsa artırabiliyorsanız artırın" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün akşam sosyal medya üzerinden açıklanan asgari ücret zammına yönelik tepkiler sürüyor.
Erdoğan'ın 22 bin 104 TL olarak açıkladığı yeni asgari ücrete kamuoyunda 'Bedri Usta' olarak bilinen ünlü kebapçı Bedrettin Aydoğdu da personelleriyle birlikte çektiği video ile tepki gösterdi.
"ASGARİ ÜCRET ÇOK AZ, ÇOK AZ"
Kendisinin çalışanlara asgari ücretin üzerinde ücret verdiğini söyleyen Aydoğdu, şu çağrıda bulundu:
"Asgari ücret çok az, çok az. Allah herkesin yardımcısı olsun, gerçekten çok zor. Bir ev kirası 20 bin lira. Bu adam 22 bin lira alsa bile ev bulamıyor. 30 bin liralık ev yok, 25 bin lira da bulmak zor. Kurban olayım, daha imzalamadınızsa artırabiliyorsanız artırın."
Etiketler: #asgari ücret #Bedri Usta #kebapçı #zam
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