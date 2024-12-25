Erdoğan'ın 'asgari ücret' paylaşımına cevap yazmıştı: Kadir İpek ifadeye çağrıldı

Yayınlanma: 25.12.2024 - 13:28

Güncelleme: 25.12.2024 - 13:33

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılında uygulanacak asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak duyurdu. Emekçiye reva görülen sefalet ücretine tepki yağdı.

SEFALET ÜCRETİ

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4'üncü toplantısı dün sürpriz bir şekilde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olacak asgari ücretin net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

ERDOĞAN'A CEVAP YAZDI, İFADEYE ÇAĞRILDI

Bakan Vedat Işıkhan’ın canlı yayında yaptığı açıklamanın ardından belirlenen rakamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da X hesabından paylaştı.

Erdoğan’ın paylaşımının altına cevap yazan kullanıcılardan biri olan Kadir İpek, sabah saatlerinde ifade vermesi için Emniyet'e çağrıldı.

NE OLMUŞTU?

Kadir İpek isimli kullanıcı, daha önce de Rusya Devlet Başkanı Putin’e küfür ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmış, yurt dışı yasağı ile serbest kalmıştı.