Keçiören’de değişim rüzgarı esiyor

Yayınlanma: 29.11.2024 - 10:18

Güncelleme: 29.11.2024 - 10:18

Türkiye’nin en büyük ilçelerinden biri olan Keçiören’de 31 Mart Yerel Seçimleri’nden bu yana yaşanan değişimlerden biri de sanatsal anlamda gerçekleşti. Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, ilçede yaşayan yurttaşlara sanat zevkini doyasıya yaşatıyor.

Keçiören’in ev sahipliği yaptığı 27’nci Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali, ilçede kültürel değişim rüzgârı estiriyor. Belediye tarafından düzenlenen farklı yaş grubundan tiyatroseverin yoğun ilgi gösterdiği oyunlar, yurttaşları yıllardır özlenen kültürel etkinliklere kavuşturdu.

‘SANATSAL GELİŞİME İVME KAZANDIRDIK’

Kısa sürede Keçiören’in kültürel ve sanatsal gelişimine önemli bir ivme kazandırdıklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, sanatsal etkinlikleri Cumhuriyet’e değerlendirdi. Özarslan, “İlçemizde yaşanan değişimden ve gelişimden mutluyum. Keçiören’de kültürel ve sanatsal faaliyetlere ulaşılabilirliği artırdık. Yıllarca ihmal edilen sanatsal faaliyetleri vatandaşlarımızla buluşturuyoruz.

Keçiören’in kültürel vizyonunu geliştirme ve vatandaşlarımızı özlenen sanat faaliyetleriyle buluşturma sürecinde 27. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali önemli bir basamak oldu. Festivalimizde hem çocuklar hem de büyüklere yönelik oyunlar sahneleniyor. 22 Aralık’a kadar sürecek festivalimizde herkes sanata doyacak. Vatandaşlarımızın kültür ve sanatla iç içe yaşam isteğini karşılayacak yeni projelerimizi de önümüzdeki günlerde duyuracağız” dedi.

BİLETLER ÜCRETSİZ

27. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali’ndeki oyunların biletleri Keçiören Belediyesi’nin internet sitesi üzerinden ücretsiz çevrimiçi randevu sistemiyle alınıyor. 22 Aralık’a kadar devam edecek festivalde O Kız Buraya Gelecek ve Ortadaki Oyun seyirciyle buluşurken Kuvayi Milliye Kadınları, Hacivat Karagöz, Kalbimdeki Pervane, Keloğlan ve Dr. Sihirbaz oyunları ise tiyatroseverleri ağırlayacak.