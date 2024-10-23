Kedi Faruk davasında karar: Ertelemeli 5 ay hapis
Terakki Okulu'nda yapılan sınavda gözetmen olarak bulunan üniversite öğrencisi Ferhat A.'nın, okulun 'Faruk' isimli kedisini pencereden attığı iddiasıyla yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, sanığa 5 ay hapis cezası vererek, bu cezayı erteledi.
İstanbul Levent’te bulunan Terakki Okulu'nda gözetmen olarak görevli olan Ferhat A.'nın, sınav günü sınıfa giren okulun 'Faruk' isimli kedisini pencereden attığı iddiasıyla 'ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etmek' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına bugün İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.
Tutuksuz sanık Ferhat A. ile avukatı, mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı. Duruşmada Terakki Vakfı'nın avukatı ile İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatları hazır bulundu.
ERTELEMELİ 5 AY HAPİS CEZASI
Kararını açıklayan mahkeme, Ferhat A.'nın, 'Bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etmek veya zalimce muamelede bulunmak' suçunu işlediğini sabit görerek 6 ay hapse çarptırdı.
Sanığın sosyal ilişkileri ve yargılama sürecindeki davranışlarını göz önünde bulunduran mahkeme, sanığa iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 5 aya indirdi.
Mahkeme, Ferhat A.'nın, daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezasının bulunmadığını, bir daha suç işlemekten çekineceği yönünde kanaat oluştuğunu belirterek, cezanın ertelenmesine karar verdi. Sanık, bir yıllık denetim süresine tabi tutulacak.
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