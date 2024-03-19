Kedi katilinin davası 13 Mayıs’a ertelendi

Yayınlanma: 19.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.03.2024 - 04:00

Sanık Öztürk’ün “birden fazla ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme” suçundan 9 aydan 6 yıla kadar hapsi isteniyor. Sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’ndan istenen raporun beklenmesi için duruşma 13 Mayıs’a ertelendi. Öztürk, 23 Şubat’ta dosya üzerinden yapılan tutukluluk değerlendirmesinde tahliye edilmişti.

'EROS' KARARI İSTİNAFTA

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları, Eros isimli kediyi defalarca tekmeleyerek katleden İbrahim Keloğlan hakkında iyi hal indirimiyle verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını istinaf mahkemesine taşıdı.