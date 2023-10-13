'Kedicik' belgeseli telif itirazı nedeniyle yayından kaldırıldı
140journos'un 8 bin 658 yıl hapse mahkûm edilen Adnan Oktar'ı konu aldığı "kedicik" isimli belgesel sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Belgesel, İhlas Haber Ajansı'nın telif itirazı nedeniyle yayından kaldırıldı. Teliflerin karşılanması halinde tekrar yayına verilebileceği söylendi.
YouTube'da yayın yapan 140journos çok sayıda suçtan 8 bin 658 yıl hapse mahkûm edilen Adnan Oktar ile ilgili "Kedicik" adlı bir belgesel yayımladı. "Kedicikler" olarak bilinen mağdur kadınların yaşadıkları kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.
Kedicik belgeselinde konuşan kadının anlatımları tüyler ürpertirken, kadınların istismarına dayalı "turnike" sisteminin ayrıntıları da ortaya çıktı. Mağdur kadınlar tarafından yapılan açıklamalara göre, Adnan Oktar'ın uyguladığı eziyetlerin listesi de çıkarılmıştı.
Kedicik belgeseli gündemdeki yerini korurken, İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) belgesele telif hakkı nedeniyle yayından kaldırma talebi gönderdiği ortaya çıktı.
YAYINDAN KALDIRILDI
Belgeseli izlemek isteyenler önce, "Bu video, İhlas Haber Ajansı tarafından gerçekleştirilen bir telif hakkı hak talebi nedeniyle artık kullanılamıyor" yazısıyla karşılaştı.
Video daha sonra yayından kaldırıldı.
İHA tarafından yapılan açıklamada, teliflerin karşılanması halinde belgeselin yeniden yayına verilebileceği ifade edildi.
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