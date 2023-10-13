'Kedicik' belgeseli telif itirazı nedeniyle yayından kaldırıldı

Yayınlanma: 13.10.2023 - 10:55

Güncelleme: 13.10.2023 - 12:57

YouTube'da yayın yapan 140journos çok sayıda suçtan 8 bin 658 yıl hapse mahkûm edilen Adnan Oktar ile ilgili "Kedicik" adlı bir belgesel yayımladı. "Kedicikler" olarak bilinen mağdur kadınların yaşadıkları kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Kedicik belgeselinde konuşan kadının anlatımları tüyler ürpertirken, kadınların istismarına dayalı "turnike" sisteminin ayrıntıları da ortaya çıktı. Mağdur kadınlar tarafından yapılan açıklamalara göre, Adnan Oktar'ın uyguladığı eziyetlerin listesi de çıkarılmıştı.

Kedicik belgeseli gündemdeki yerini korurken, İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) belgesele telif hakkı nedeniyle yayından kaldırma talebi gönderdiği ortaya çıktı.

YAYINDAN KALDIRILDI