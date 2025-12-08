Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kediye çarpmamak için karşı yöne geçti: 2 ölü, 3 yaralı

8.12.2025 12:19:00
DHA
Burdur'da sürücüsünün yola çıkan kediye çarpmamak için direksiyonunu kırdığı otomobil, refüjü aşıp karşı yöne geçerek 2 araçla çarpıştı. Kazada 2 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Otomobil, önce Orçun V. yönetimindeki otomobile, ardından Gölhisar'dan Isparta yönüne giden Ali A. (49) yönetimindeki minibüse çarptı. Kazada Savaş Toktaşer, Erhan Toktaşer (35) ve Hamit Toktaşer (16) ile minibüsün sürücüsü Ali A. ile araçtaki Ramazan A. (54) yaralandı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Otomobilde sıkışan Savaş Toktaşer, Erhan Toktaşer ve Hamit Toktaşer, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. 5 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Burdur Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Erhan ve Savaş Toktaşer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hamit Toktaşer'in de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü Orçun V., "Otomobil bir anda uçarak üzerimize geldi" dedi.

İlgili Konular: #trafik kazası #Kedi #Burdur

