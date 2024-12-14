Keklik avında kalp krizi geçirdi: Kurtarılamadı

Tunceli'de keklik avında kalp krizi geçiren Mehmet Geniş (50), hastanede yaşamını yitirdi.

Keklik avında kalp krizi geçirdi: Kurtarılamadı
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DHA
Yayınlanma: 14.12.2024 - 14:37

Merkeze bağlı Sinan köyü kırsalındaki Kocakoç Devlet Avlığı'nda sabah saatlerinde keklik avına giden Mehmet Geniş, rahatsızlandı.

Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine 112, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Geniş, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Geniş, burada hayatını kaybetti. 


Etiketler: #Tunceli #kalp krizi

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