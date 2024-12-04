Tunceli’de virajı alamayan TIR dereye uçtu!

Pülümür ilçesinde sürücüsünün virajı alamadığı TIR dereye yuvarlandı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Tunceli’de virajı alamayan TIR dereye uçtu!
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İHA
Yayınlanma: 04.12.2024 - 10:05

Tunceli-Pülümür yolu Üzümlü mevkiinde bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; 33 R 6466 plakalı TIR, sürücüsünün virajı alamaması sonucu dereye uçtu. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, araçta maddi hasar oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.


Etiketler: #dere #kaza #Tunceli #TIR

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