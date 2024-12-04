Tunceli’de virajı alamayan TIR dereye uçtu!

Yayınlanma: 04.12.2024 - 10:05

Güncelleme: 04.12.2024 - 10:05

Tunceli-Pülümür yolu Üzümlü mevkiinde bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; 33 R 6466 plakalı TIR, sürücüsünün virajı alamaması sonucu dereye uçtu. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, araçta maddi hasar oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.