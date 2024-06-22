Muğla'da 10 kilometrelik araç kuyruğu

Yayınlanma: 22.06.2024 - 16:51

Güncelleme: 22.06.2024 - 16:53

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinde Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi dünyaca ünlü turizm bölgelerine sahip Muğla, yoğun talep gördü.

Muğla'ya, tatil boyunca yaklaşık 3 milyon yerli turistin geldiği belirtildi. Otel, apart ve pansiyonların yanı sıra çadırlarda konaklayan tatilciler, memleketlerine dönmek için yola çıktı.

10 KİLOMETRELİK KUYRUK

Tatilciler, Muğla-Antalya kara yolunda yaklaşık 10 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Güzergahta herhangi bir kaza yaşanmaması için trafik ekipleri önlem aldı.