Muğla'da 10 kilometrelik araç kuyruğu

Kurban Bayramı tatili için Muğla'nın turistlik bölgelerine gelen tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı. Tatilciler, Muğla-Antalya kara yolunda yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

DHA
Yayınlanma: 22.06.2024 - 16:51
Muğla'da 10 kilometrelik araç kuyruğu
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Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinde Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi dünyaca ünlü turizm bölgelerine sahip Muğla, yoğun talep gördü.

Muğla'ya, tatil boyunca yaklaşık 3 milyon yerli turistin geldiği belirtildi. Otel, apart ve pansiyonların yanı sıra çadırlarda konaklayan tatilciler, memleketlerine dönmek için yola çıktı.

10 KİLOMETRELİK KUYRUK

Tatilciler, Muğla-Antalya kara yolunda yaklaşık 10 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Güzergahta herhangi bir kaza yaşanmaması için trafik ekipleri önlem aldı. 


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