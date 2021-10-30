Kemal Kılıçdaroğlu: Canlarımızla ilgili verdiğiniz kararları, devleti yönettiğiniz gibi vermeyin

30 Ekim 2021 Cumartesi, 01:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tezkere hakkındaki “Selvi Hanım ve ben, askerliğini er olarak yapmış oğlumuzun gururlu anne ve babasıyız. Kendi çocuğuna bedelli askerlik yaptırıp, milletin evlatlarını ateşe atan şahsın hazırladığı gayriciddi tezkereler kabul edilemez. Tezkereye “Hayır!” diyeceğiz” açıklamasıyla ilgili yorumları eleştirdi.

Selvi Hanım ve ben, askerliğini er olarak yapmış oğlumuzun gururlu anne ve babasıyız. Kendi çocuğuna bedelli askerlik yaptırıp, milletin evlatlarını ateşe atan Şahsın hazırladığı gayriciddi tezkereler kabul edilemez. Tezkereye “Hayır!” diyeceğiz. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 26, 2021

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, “Beni çok rahatsız eden bir konu var; iki gündür bu meseleye girip girmeme konusunda kararsızım... Oğlumun er olarak askerlik yaptığını anlattım, Şahıs ve şürekası 'Ama Suriye’ye profesyonel askerler gidecek” demeye başladılar. Üzerine bazı kanallarda, değeri kendinden menkul bazı yorumculara propagandası da yaptırıldı” ifadelerini kullandı.

'ALGISI BOZUK ŞÜREKAYA SESLENİYORUM...'

“Bu korkunç bir algılama şeklidir” diyen Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

“Algısı bozuk şürekaya sesleniyorum: Profesyonel asker diye geçiştirdiğiniz bizim Mehmetçiğimizdir, evlatlarımızdır. Askerimiz söz konusu olunca, size önerim on düşünüp, bir yapmanızdır. Canlarımızla ilgili verdiğiniz kararları, devleti yönettiğiniz gibi vermeyin!”