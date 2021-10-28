Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'ilk meclis'li 29 Ekim mesajı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında, "O gün el birliğiyle nasıl başardıysak, bugün yine başaracağız. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi hep birlikte kuracağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı sosyal medya hesabından yayınladığı video ile kutladı.

"YİNE BAŞARACAĞIZ"

Kılıçdaroğlu, ilk Meclis'in inşaatının aktarıldığı kısa filmi paylaştığı videolu paylaşımında, şu mesajı verdi:

"Oldu ya, 1920'de kurulan ilk Meclis'in çatısına herkes bir kiremit koydu. Kadını erkeği, genci yaşlısı, ayrısı gayrısı olmadan 7'den 70'e emeğini, umudunu koydu ve bu memleket o çatının altında kuruldu. O gün el birliğiyle nasıl başardıysak, bugün yine başaracağız. Çok daha güçlü bir Türkiye için güçlendirilmiş parlamenter sistemi hep birlikte kuracağız. Doğum günün kutlu olsun Türkiye'm."