Kemal Kılıçdaroğlu, Cüneyt Arkın'ın ailesini ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen ay hayatını kaybeden sanatçı Cüneyt Arkın’ın ailesini İstanbul’daki evlerinde ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen ay hayatını kaybeden Yeşilçam’ın ünlü yıldızı sanatçı Cüneyt Arkın’ın ailesini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu’nun ziyaretine CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da eşlik etti.
Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyeti Arkın’ın eşi Betül Cüreklibatır, oğulları Murat ve Kaan Arkın ağırladı.
Video Haberler
- İşte SBK'nin kaldığı hapishane
- Üreticilerden hükümete 'destek' eleştirisi
- Havacılık sektöründe neler oluyor?
- Davutoğlu'yla 'terk ettin' tartışması
- 'Devletin çivisi çıkmış durumda'
- Satranç robotu çocuğun parmağını ezdi
- Havuzda dehşet anları: 1 ölü
- 'Hırsızlığı bitireceğiz'
- Yine muhalefeti hedef aldı; yine sabır istedi!
- Saran'dan 'imam hatip' isyanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Danıştay'dan ‘TSK’de türban’ kararı
- Erdoğan'ın KYK videosu Türkiye'nin gündemine oturdu
- Erdoğan’ın tercümanından Kılıçdaroğlu’na suç duyurusu
- Yandaş Cem Küçük, Birce Akalay'ı hedef aldı!
- AYM'den 'Millet İttifakı' kararı
- Saran'dan 'imam hatip' isyanı
- Diyanet değil ticaret işleri!
- Cemaatler inşaatçı oldu
- Ünlü ekonomistten endişelendiren dolar tahmini
- İşte 'casusların' ilk görüntüleri...