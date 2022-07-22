Kemal Kılıçdaroğlu, Cüneyt Arkın'ın ailesini ziyaret etti

22 Temmuz 2022 Cuma, 18:42

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen ay hayatını kaybeden Yeşilçam’ın ünlü yıldızı sanatçı Cüneyt Arkın’ın ailesini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu’nun ziyaretine CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da eşlik etti.

Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyeti Arkın’ın eşi Betül Cüreklibatır, oğulları Murat ve Kaan Arkın ağırladı.