Kemal Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: Şimdiden iyi düşünün!

Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, TikTok hesabında paylaştığı videoda gençlere “14 Mayıs akşamında ne yapacağınızı şimdiden iyi düşünün. Artık kamyonet kasasında gezerek kutlama mı yaparsınız, yoksa hoparlörden son ses şarkılar açıp dans mı edersiniz orası size kalmış” ifadeleriyle seslendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.04.2023 - 14:51
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün öğle saatlerinde TikTok hesabında bir video paylaştı. 

"HEP BERABER KUTLAYACAĞIZ"

Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs akşamı için gençlere şu ifadelerle seslendi:

“Gençler, 14 Mayıs akşamında ne yapacağınızı şimdiden iyi düşünün. Artık kamyonet kasasında gezerek kutlama mı yaparsınız, yoksa hoparlörden son ses şarkılar açıp dans mı edersiniz orası size kalmış. Size söz veriyorum. Güzel ülkemize yine baharlar gelecek ve 14 Mayıs akşamında bu başarımızı hep beraber kutlayacağız. Hadi bakalım. Aldım verdim kabul ettim. Oldu.”


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