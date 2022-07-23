Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Erzurum Kongresi' paylaşımı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzurum Kongresi’nin 103. yıl dönümü dolayısıyla; “Erzurum Kongresi’nden miras aldığımız Kuvvayı Milliye ruhuyla iktidar hedefimize emin adımlarla yürüyoruz” açıklamasını yaptı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzurum Kongresi’nin 103. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayınladı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:
“Başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'mızın tüm kahramanlarını saygı ve minnetle anıyor, Erzurum Kongresi'nin 103. yıl dönümünü kutluyorum. Erzurum Kongresi’nden miras aldığımız Kuvayı Milliye ruhuyla iktidar hedefimize emin adımlarla yürüyoruz!”
Başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'mızın tüm kahramanlarını saygı ve minnetle anıyor, Erzurum Kongresi'nin 103. yıl dönümünü kutluyorum. #ErzurumKongresi'nden miras aldığımız Kuvayı Milliye ruhuyla iktidar hedefimize emin adımlarla yürüyoruz!— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 23, 2022
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