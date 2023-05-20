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Kemal Kılıçdaroğlu Mevzular Açık Mikrofon'a ne zaman katılacak? Mevzular Açık Mikrofon Kemal Kılıçdaroğlu bölümü ne zaman yayımlanacak?

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, moderatörlüğünü Oğuzhan Uğur'un yaptığı 'Mevzular Açık Mikrofon'a ne zaman katılacağı merak ediliyor. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu Mevzular Açık Mikrofon'a ne zaman katılacak? Mevzular Açık Mikrofon Kemal Kılıçdaroğlu bölümü ne zaman yayımlanacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.05.2023 - 10:37
Kemal Kılıçdaroğlu Mevzular Açık Mikrofon'a ne zaman katılacak? Mevzular Açık Mikrofon Kemal Kılıçdaroğlu bölümü ne zaman yayımlanacak?
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Siyasi konuklara muhalif sorular yöneltilen program formatında olan "Mevzular Açık Mikrofon", yeni konuğu Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacak.

MEVZULAR AÇIK MİKROFON KEMAL KILIÇDAROĞLU BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Moderatörlüğünü Oğuzhan Uğur'un yaptığı Babala TV'deki programa Kılıçdaroğlu'nun ne zaman katılacağı da belli oldu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Uğur, "Angara’ya gelmişken program tarihini netleştirmemek olmazdı. Kemal Bey’den onayı bizzat aldım" diyerek çekimlerin pazar günü yapılacağını söyledi.

MEVZULAR AÇIK MİKROFON NEDİR?

Mevzular: Açık Mikrofon, 4 Ağustos 2022 tarihinden itibaren YouTube platformundaki BaBaLa TV'de yayınlanmaya başlayan genellikle siyaset içerikli TV programı. Mevzular: Açık Mikrofon, birçok farklı konuyu ele alan bir program olsa da, son dönemde siyaset konularına da yoğunlaşmaktadır. Program, siyasetçileri konuk ederek, farklı görüşlerin tartışılmasına olanak sağlamaktadır.




Mevzular Açık Mikrofon Kemal Kılıçdaroğlu Babala TV

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