Kemal Kılıçdaroğlu milletvekilleriyle bir araya geliyor!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün saat 11.00’da Meclis’te yeni milletvekilleriyle bir araya gelecek. Kılıçdaroğlu’nun milletvekilleri ile 'istifa' çağrılarını da değerlendirmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Seçim sonuçlarının yankıları sürerken, CHP'deki hareketlilik de devam ediyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün saat 11.00’da Meclis’te yeni milletvekilleriyle bir araya gelecek.
Kemal Kılıçdaroğlu’nun milletvekilleri ile 'istifa' çağrılarını da değerlendirmesi bekleniyor.
PM TOPLANTISI YARIN!
Kılıçdaroğlu yarın da saat 10.00'da başlayacak CHP Parti Meclisi’ne (PM) başkanlık edecek. Toplantıda seçim sonuçları, yol haritası ve kurultay konularının masaya yatırılacağı belirtiliyor.
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