Kemal Kılıçdaroğlu, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'yla görüşüyor
Kasım ayı başında sanayide kullanılan doğalgaz fiyatına yüzde 48 zam yapılmasına tepkiler sürüyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, enerji zammını görüşmek için TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile buluştu. Görüşme devam ediyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüşmeye gideceğini duyurmuştu.
Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Saray, enerjiye yüzde 48 zam yapıp yükü sanayiye yıktı. Buna sessiz kalmayacağım. Türkiye'nin işletmelerini korumak için birlikte ne yapabileceğimizi konuşmak üzere saat 17.00'de TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüşmeye gidiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
GÖRÜŞME BAŞLADI
CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Hisarcıklıoğlu arasında gerçekleşecek görüşme saat 17.00 itibariyle başladı.
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