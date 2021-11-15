Kemal Kılıçdaroğlu, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'yla görüşüyor

15 Kasım 2021 Pazartesi, 18:13

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüşmeye gideceğini duyurmuştu.

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Saray, enerjiye yüzde 48 zam yapıp yükü sanayiye yıktı. Buna sessiz kalmayacağım. Türkiye'nin işletmelerini korumak için birlikte ne yapabileceğimizi konuşmak üzere saat 17.00'de TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüşmeye gidiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

GÖRÜŞME BAŞLADI

CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Hisarcıklıoğlu arasında gerçekleşecek görüşme saat 17.00 itibariyle başladı.