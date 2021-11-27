Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener, İBB'nin atık tesisini hizmete açtı

27 Kasım 2021 Cumartesi, 02:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (IBB) “İklim Eylem Vizyonu” çerçevesinde atıktan elektrik üreten Avrupa’nın en büyük “Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi”nin açılışı dün gerçekleştirildi. Eyüpsultan’da yapılan açılışa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Japonya Başkonsolosu Hisao Nishimaki, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu ve CHP ile İYİ Partili yöneticiler katıldı.

Burada konuşan Kılıçdaroğlu, CHP’li belediyelerin yardımlarından ve kara kış fonunun kurulmasından bahsederek, “3-16 kasım tarihleri arasında belediyelerimiz tarafından 35 bin 407 aileye 3 milyon 180 bin 460 TL’lik nakdi yardım yapıldı. 215 bin 124 aileye 4 milyon 566 bin 216 liralık gıda yardımı yaptılar. 21 bin 271 aileye 9 milyon 504 bin 844 TL’lik yaklaşık 5 bin ton kömür dağıtıldı. 108 bin 708 aileye 3 milyon 217 bin lliralık eğitim yardımında bulunuldu. Yine 291 ailenin 54 bin 870 liralık elektrik faturası, 3 bin 638 ailenin 153 bin 831 liralık su parası, 198 ailenin ise 64 bin 546 liralık doğal gaz faturası ödendi. Belediye başkanlarımız var olan hükümetin yapmadığını yapmaya çalışıyorlar” dedi.

‘KARALAMALARLA KARŞILAŞACAĞIZ’

Akşener de kendisini hedef alan açıklamalara yanıt vererek “24 Haziran’a göre 4 siyasi partinin iki genel başkanı olarak buradayız inşallah daha da genişler. Cumhurbaşkanlığı seçimine giderken karalamalarla karşılaşacağız. Biz, bunun bir bayrak yarışı olduğu, taş üstüne taş koyana teşekkür edeceğini, etmesi gerektiğini ve rekabetin de ‘Ben daha iyi hizmet ederim’ üzerine olması gerektiğini anlatacağız. Çözüm için gayret gösterenlerin ortaya koyduğu cümle ‘yeteri kadar’ cümlesidir. İcraatlarımızı yeteri kadar yapmalıyız. Çalışmalarınızın devamını diliyorum. Sizler çalışırsanız İstanbul’a, diğer şehirlere hizmet ederseniz işte böyle rekabet üzerinden birlikte devam ederiz ve 13. Cumhurbaşkanını Millet İttifakı’ndan seçeriz” diye konuştu. Akşener’in, İmamoğlu’na yönelik “Bu çalışma performansına devam ediniz, Cumhurbaşkanlığı seçiminde lazım olacak” ifadesi dikkat çekti.

İmamoğlu da projeye ilişkin, “Evsel atıkların yüzde 15’i yakma yöntemi ile bertaraf edilecek ve ürettiği 85 MW elektrik enerjisi ile yaklaşık 1.4 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılanacak” dedi.