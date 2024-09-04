Toplumsal Bellek Platformu'ndan Murat Ağırel'e destek: 'Suçlular için harekete geçilmesini istiyoruz'

Yayınlanma: 04.09.2024 - 11:55

Güncelleme: 04.09.2024 - 11:56

Kara para aklama, uyuşturucu kaçakçıları, yolsuzluk dosyaları ve benzeri olayları haber yapan Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, ölüm tehditleriyle karşı karşıya. Ağırel, kendisi hakkında 'ölüm ihalesi' açıldığını söyledi.

Ağırel, Havala kitabının toplatılmak istenmesinin ardından da tehditlerin arttığını bildirdi. Ağırel'in duyurduğu 'ölüm ihalesini' de yüzü maskeli bir şahıs sosyal medyadan paylaştı.

Murat Ağırel'e Toplumsal Bellek Platformu'ndan destek geldi.

"BİR AN ÖNCE SUÇLULAR İÇİN HAREKETE GEÇİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Platformdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkesinde yaşayan vatandaşlarının yaşam hakkını savunma görevi devletin, yani devletin temsil organlarınındır. Gerekli yasal önlemleri almak, gerekirse özel yetkili görevliler ve savcılarla siyasi cinayetlerin ve çığırtkanlığını yapanların üzerine gitmek en başta siyasi iradenin görevidir. Bizler geçmişte bu görev yerine getirilmediği ya da eksik yerine getirildiği için bu ülkede yaşamının önü kesilen bir grup aydın, gazeteci ve yazarın yakınlarıyız. Onları yok edenler, en ufak bir acı bile duymadan yepyeni hayatlara yelken açtı. Bizimle alay edercesine, katilleri kovalar gibi yapan görevliler, vicdan muhasebesi yapmadan ellerini yıkadı.

Bugün, 'Bu kadarı da olmaz!' dediğimiz yeni bir zincirin halkası daha karşımıza çıktı. Gazeteci Murat Ağırel’in açık artırma ile çetelere ihale verilerek öldürülmesi için bir video yayımlandı. Mafyaya teslim edilmiş bir ülke görüntüsünün bile bu coğrafyada nefes alan aklı selim herkesi derinden yaraladığı gerçeği yeterince ağırdır. Üstüne bir de basın özgürlüğü hedef tahtasına oturtulmuştur. Bir an önce suçlular için harekete geçilmesini istiyoruz. Onca acı içinde hayatlarımızı sürdürürken geniş ailemize bir üyenin daha eklenmesine razı olamayız.

Takvim yapraklarında neredeyse her gün yitirdiğimiz bir aydının ölüm yıldönümü yazıyor. Bugün de 1990 yılında katledilen yazar Turan Dursun’u anıyoruz. Bu ülkede düşünen, üreten, gerçeğin peşinde koşanlara yapılan eziyet bitmiyor. Ancak geleceğimiz için bu döngünün kırılması vicdan sahibi her yurttaşın sorumluluğudur. Çığlığımız ise mezarda yatan yakınlarımızdan mirastır."