Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu paylaşımı: İşte benim evladım!
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Ekrem İmamoğlu ile kendisinin bugün Trabzon'daki programdan bir fotoğrafını paylaştı. Kılıçdaroğlu paylaşıma, "İşte benim evladım" notunu düştü.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Trabzon'da ‘Millet Buluşması’nda açıklamalarda bulundu.
Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Millet Buluşması’nın ardından Twitter hesabından Ekrem İmamoğlu ile kendisinin bulunduğu bir kareyi paylaştı.
Kılıçaroğlu paylaşımında, "İşte benim evladım" notuna yer verdi.
NE OLMUŞTU?
Seçim programına başlayan Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu, bugün Trabzon'da gündeme dair açıklamalarda bulunmuştu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çocuklara para dağıtmasını eleştiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Veren eli, alan el görmeyecek. Parayı göstermek ayıptır" demişti.
13. Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ise, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Güzel Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Bu coğrafyada hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği bir Türkiye inşa edeceğiz."
İşte benim evladım. pic.twitter.com/VFaB7ghETJ— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 4, 2023
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