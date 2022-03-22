Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a ‘Ali Cengiz’ yanıtı

22 Mart 2022 Salı, 20:54

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin bugünkü grup toplantısında yaptığı konuşmanın bir bölümünü içeren videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.





Kılıçdaroğlu, “Haklısın Erdoğan, biz Ali Cengiz oyunlarını bilmeyiz” notuyla paylaştığı videoda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce yap işlet devret projelerine ilişkin açıklamaları ile 1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılış töreninde yaptığı konuşmaya ilişkin görüntüleri paylaştı.

Erdoğan eski açıklamalarında devletin tek kuruş ödemeden yap-işlet-devret projelerine imza attığını söylemişti.

"MİLLETİN CEBİNDEN PARAYI ALIP DA GÖTÜRÜP BİR AVUÇ BEŞLİ ÇETEYE TAHSİS ETMEK; HANGİ AHLAKTA VAR?"

Kılıçdaroğlu’nun paylaştığı videodaki konuşması şöyle:

“Yıllar yılı bu millete yalan söyleyip, oy devşirip, yıllar geçtikten sonra benim söylediğim noktaya gelip, ‘evet biz bunu devletin kasasından ödeyeceğiz’ deyip itiraf eden adamın o koltukta bir saniye dahi oturmaması lazım. Efendim diyor ki ‘Bay Kemal’in kafası bu işlere basmaz’ diyor. Vallahi basmaz. Biz böyle Ali Cengiz oyunlarını nereden bilelim? Şeytana pabucu ters giydiriyorlar. Yalan söylemek; devletin en tepesinde oturan kişinin yıllar yılı, ‘devletin cebinden beş kuruş çıkmayacak, milletin cebinden beş kuruş çıkmayacak’ diye yalan söylemesi ve hala dönüp o koltukta oturması ve en sonunda da ‘arada faiz çıkarsa onu da devletin bütçesinden biz ödeyeceğiz’ demesi, ‘niye oturuyorsun arkadaş sen orada’ diye sormak benim hakkım değil mi? Bu milletin hakkını hukukunu savunmak varken, milletin cebinden parayı alıp da götürüp bir avuç beşli çeteye tahsis etmek; hangi hukukta, hangi ahlakta, hangi edepte vardır?”