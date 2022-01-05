Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Fethi Sekin mesajı
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu. 5 Ocak 2017 tarihinde terör örgütü üyeleriyle çatışmaya giren polis memuru Fethi Sekin ve saldırıda şehit olan adliye personeli Musa Can'ı andı
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, 5 Ocak 2017 tarihinde İzmir Adliyesi'nde bomba yüklü araç ve uzun namlulu silahlarla düzenlenmek istenen saldırı girişi sırasında terör örgütü üyeleriyle çatışmaya giren polis memuru Fethi Sekin ve saldırıda şehit olan adliye personeli Musa Can'ı andı.
Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:
Beş yıl önce bugün, İzmir Adliyesi'ne yönelik hain terör saldırısında canını ortaya koyarak büyük bir katliamı önleyen şehit polis memurumuz Fethi Sekin’i, adliye personelimiz Musa Can’ı ve bu vatan uğruna can veren tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.
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