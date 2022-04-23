Kemal Kılıçdaroğlu’ndan haber kanallarına sert tepki
TBMM 23 Nisan Özel Oturumu'ndaki konuşmasını sosyal medya hesabından yayımlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kimseler duymasın diye pek çok kanalın yayınlamadığı kısımlarını paylaşıyorum" diyerek haber kanallarına tepki gösterdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102'nci yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu Özel Gündemli Toplantısı’nda konuştu.
TBMM #23Nisan Özel Oturumu’nda yapmış olduğum konuşmamın; kimseler duymasın diye pek çok kanalın yayınlamadığı kısımlarını paylaşıyorum. Çünkü bu ses, aslında yoksulların sesidir! pic.twitter.com/rY6qZ9tkYS— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 23, 2022
Konuşmasında hayat pahalılığından, mülakatlara, ifade özgürlüğünden çiftçilerin durumuna, işsizlik sorunundan, yüksek faturalara değinen Kılıçdaroğlu, “Mücadelemiz, tek bir çocuğun dahi yatağa aç girmeyeceği, karanlıkta kalmayacağı adaletli bir düzeni kurma mücadelesidir” dedi.
“KİMSELER DUYMASIN DİYE PEK ÇOK KANAL YAYINLAMADI”
Kılıçdaroğlu, konuşmasından ilgili bölümleri sosyal medya hesabından “Pek çok kanalın yayınlamadığı kısımları paylaşıyorum” diyerek tepki gösterdi.
Kılıçdaroğlu paylaşımında “TBMM 23 Nisan Özel Oturumu'nda yapmış olduğum konuşmamın; kimseler duymasın diye pek çok kanalın yayınlamadığı kısımlarını paylaşıyorum. Çünkü bu ses, aslında yoksulların sesidir!” ifadelerine yer verdi.
"İŞSİZ BIRAKILMA TEHDİDİYLE ÇALIŞMAK ZORUNDA BIRAKILAN İŞÇİLERİN ŞÜPHESİ OLAMASIN"
Kılıçdaroğlu’nun yayımladığı videoda ise şu ifadeler yer aldı:
- Evlatlarına bir bardak süt dahi içiremeyen çocukların, hangi düşünceden, hangi inançtan olursa olsun sadece kendisinin değil herkesin özgürce yaşamasını talep eden gençlerin, kamudaki iş hakkı, mülakat yoluyla engellenen gençlerin… İrfanı, fikri, vicdanı hür yaşamaktan başka gayesi olmayan gençlerin şüphesi olmasın.
- Topraklarından uzaklaştırılan çiftçilerin, hak ettiği ücreti alamayan üstüne bir de işsiz bırakılma tehdidiyle çalışmak zorunda bırakılan işçilerin şüphesi olamasın…
"KARANLIĞA MAHKUM EDİLEN YAKLAŞIK 4 MİLYON ABONENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"
- Çocuklarına bir kahve parası verecek kadar harçlık ödeyemeyen babaların şüphesi olmasın…
- Sadece 2021 yılında faturasını ödeyemediği için elektriği kesilen, karanlığa mahkum edilen yaklaşık 4 milyon abonenin şüphesi olmasın…
- Mücadelemiz, tek bir çocuğun dahi yatağa aç girmeyeceği, karanlıkta kalmayacağı, adaletli bir düzeni kurma mücadelesidir.
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