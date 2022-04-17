Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Hrant Dink' açıklaması

17 Nisan 2022 Pazar, 11:37

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hrant Dink Vakfı ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından öne çıkan satır başları:

"İktidarımızda bazı karanlık güç odaklarıyla mücadele edeceğimizi ve daha sonra mağdurlarla helalleşeceğimizi anlatmak için buraya geldim. Büyük acılar yaşanan bir ülkeyiz, bunu hak etmiyoruz.

Karanlık mihraklarla mücadele etmek ve daha sonra helalleşmek temel hedefimiz olmalı. Hrant Dink'in tetikçisi hapiste ama gerçek katiller henüz aydınlığa çıkarılmadı.Rakel Hanım'ın çok güzel bir sözü var, 'Bir çocuktan bir katil yaratan o derin karanlık'... Çetelerle, yer altı dünyasıyla iş birliği yapan o derin karanlığı mutlaka aydınlatmalıyız. Ve devletin içine çöreklenen kişileri devletin içinden çıkarmamız lazım.

Eğer bir miras bırakacaksak bu güzel ülkeye; o mirasım sevgi olacak ve barış olacak. Sevgiyle ve barışla hep birlikte kucaklaşacağız.Bizi kabul ettiği için Rakel Hanım'a çok çok teşekkür ederim. Acılarını biliyorum, yaşadığı acıların farkındayım.

Eğer bir çocuğu karanlık bazı odaklar kurşun sıkar hale getiriyorsa o karanlık odakların mutlaka aydınlığa çıkartılması lazım. Bunun mücadelesini hep birlikte yapacağız ve bunu gerçekleştirdikten sonra da gelip buraya helalleşmeyi sağlayacağız"