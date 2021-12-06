Kemal Kılıçdaroğlu'ndan iktidara 7 maddelik çağrı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sağlık personelleriyle yaptığı görüşmenin ardından iktidara seslenerek "Ey saray hükümeti. Sağlıkçı atama Kılavuzunu yayımla’" başlığıyla 7 maddelik talep listesi paylaştı.
Bugün, yurt genelinde iş bırakma eylemi yapan sağlıkçılar, artan iş yükü ve düşük ücretler karşısında mağduriyetlerini gündeme getirmişti.
"GİDİYORUM" DEMİŞTİ
Sağlıkçılarının eyleminin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çok önemli bir açıklama yaparak "Bütçe konuşmamdan sonra sağlıkçılarımızla son gelişmeleri konuşmaya gidiyorum" diyen Kılıçdaroğlu, "Sağlıkçılarımızın başımın üstünde yeri var. Müsterih olsunlar, çözülecek her şey ve ülkemizde kalacaklar. Ülkemizin onlara ihtiyacı var!" demişti.
7 MADDELİK TALEP LİSTESİ
Kılıçdaroğlu, sağlık personelleriyle yaptığı görüşmenin ardından iktidara seslenerek sağlık çalışanlarıyla ilgili 7 talep paylaştı.
Kılıçdaroğlu, ‘Ey saray hükümeti. Sağlıkçı atama Kılavuzunu yayımla’ başlığıyla paylaştığı 7 maddelik talep listesinde şunlar yer aldı:
1- Söz verdiğiniz gibi sağlık personeli atamalarını yapın. Atama kılavuzunu hemen yayınlayın.
2- Ücretleri hemen düzeltin.
3- Adaletsiz performans kesintilerini durdurun. Kriterleri hakkaniyetli hale getirin, sağlıkçılarla kriterler konusunda el sıkışın.
4- Ödeme planlarını şeffaflaştırın.
5- Çalışma saatlerini insancıl hale getirin. Çalışma saatleri hukuken bu ülkede nettir. Kanunlara uyun.
6- Sağlıkçılar arasında ayrım yapmayın. Ek ödeme, risk tazminatı ve benzeri düzenlemelerden tüm sağlıkçıları faydalandırın. Tazminatları ödeyin, haklarını verin.
7- Yükselme kriterlerini şeffaflaştırın.
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