Kemal Kılıçdaroğlu'ndan iktidara 7 maddelik çağrı

06 Aralık 2021 Pazartesi, 23:08

Bugün, yurt genelinde iş bırakma eylemi yapan sağlıkçılar, artan iş yükü ve düşük ücretler karşısında mağduriyetlerini gündeme getirmişti.

"GİDİYORUM" DEMİŞTİ

Sağlıkçılarının eyleminin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çok önemli bir açıklama yaparak "Bütçe konuşmamdan sonra sağlıkçılarımızla son gelişmeleri konuşmaya gidiyorum" diyen Kılıçdaroğlu, "Sağlıkçılarımızın başımın üstünde yeri var. Müsterih olsunlar, çözülecek her şey ve ülkemizde kalacaklar. Ülkemizin onlara ihtiyacı var!" demişti.

7 MADDELİK TALEP LİSTESİ

Kılıçdaroğlu, sağlık personelleriyle yaptığı görüşmenin ardından iktidara seslenerek sağlık çalışanlarıyla ilgili 7 talep paylaştı.

Kılıçdaroğlu, ‘Ey saray hükümeti. Sağlıkçı atama Kılavuzunu yayımla’ başlığıyla paylaştığı 7 maddelik talep listesinde şunlar yer aldı:

1- Söz verdiğiniz gibi sağlık personeli atamalarını yapın. Atama kılavuzunu hemen yayınlayın.

2- Ücretleri hemen düzeltin.

3- Adaletsiz performans kesintilerini durdurun. Kriterleri hakkaniyetli hale getirin, sağlıkçılarla kriterler konusunda el sıkışın.

4- Ödeme planlarını şeffaflaştırın.

5- Çalışma saatlerini insancıl hale getirin. Çalışma saatleri hukuken bu ülkede nettir. Kanunlara uyun.

6- Sağlıkçılar arasında ayrım yapmayın. Ek ödeme, risk tazminatı ve benzeri düzenlemelerden tüm sağlıkçıları faydalandırın. Tazminatları ödeyin, haklarını verin.

7- Yükselme kriterlerini şeffaflaştırın.