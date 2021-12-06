Kemal Kılıçdaroğlu 'Bütçe konuşmamdan sonra' diyerek açıkladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, artan iş yükü ve düşük ücretler karşısında eylem yapan sağlıkçılar hakkında açıklama yaparak "Bütçe konuşmamdan sonra sağlıkçılarımızla son gelişmeleri konuşmaya gidiyorum" dedi.
Bugün, yurt genelinde iş bırakma eylemi yapan sağlıkçılar, artan iş yükü ve düşük ücretler karşısında mağduriyetlerini gündeme getirdi.
Sağlıkçılarının eyleminin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dan çok önemli bir açıklama geldi.
"Bütçe konuşmamdan sonra sağlıkçılarımızla son gelişmeleri konuşmaya gidiyorum" diyen Kılıçdaroğlu, "Sağlıkçılarımızın başımın üstünde yeri var. Müsterih olsunlar, çözülecek her şey ve ülkemizde kalacaklar. Ülkemizin onlara ihtiyacı var!" dedi.
Bütçe konuşmamdan sonra sağlıkçılarımızla son gelişmeleri konuşmaya gidiyorum. Sağlıkçılarımızın başımın üstünde yeri var. Müsterih olsunlar, çözülecek her şey ve ülkemizde kalacaklar. Ülkemizin onlara ihtiyacı var! #40BinAtamayiYapKilicdaroglu— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 6, 2021
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