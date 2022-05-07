Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'pes etme vakti değildir' mesajı

07 Mayıs 2022 Cumartesi, 23:54

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Maratonun son yüz metresindeyiz ve kazanıyoruz. Pes etme vakti değildir" İfadelerini kullandı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu, paylaşımında "Bırakın çeteler kaygılansınlar, hayata küssünler, uykuları kaçsın" dedi.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bayramımızı bile karamsar geçirdik. Gülümsemeyi unuttuk, halkımız yorgun. En büyük hırsızlığa yaşam enerjimizi çalarak imza attılar. Ancak maratonun son yüz metresindeyiz ve kazanıyoruz. Pes etme vakti değildir. Bırakın çeteler kaygılansınlar, hayata küssünler, uykuları kaçsın.