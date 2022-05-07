Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'pes etme vakti değildir' mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. "Bayramımızı bile karamsar geçirdik" diyen Kılıçdaroğlu, "Pes etme vakti değildir" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Maratonun son yüz metresindeyiz ve kazanıyoruz. Pes etme vakti değildir" İfadelerini kullandı.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu, paylaşımında "Bırakın çeteler kaygılansınlar, hayata küssünler, uykuları kaçsın" dedi.
Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
- Bayramımızı bile karamsar geçirdik. Gülümsemeyi unuttuk, halkımız yorgun. En büyük hırsızlığa yaşam enerjimizi çalarak imza attılar. Ancak maratonun son yüz metresindeyiz ve kazanıyoruz. Pes etme vakti değildir. Bırakın çeteler kaygılansınlar, hayata küssünler, uykuları kaçsın.
Bayramımızı bile karamsar geçirdik. Gülümsemeyi unuttuk, halkımız yorgun. En büyük hırsızlığa yaşam enerjimizi çalarak imza attılar. Ancak maratonun son yüz metresindeyiz ve kazanıyoruz. Pes etme vakti değildir. Bırakın çeteler kaygılansınlar, hayata küssünler, uykuları kaçsın.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 7, 2022
Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan
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