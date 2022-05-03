Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Bırak bu hikayeleri, hala sınırdan akın akın kaçaklar geliyor

03 Mayıs 2022 Salı, 21:54

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün video mesaj yöntemiyle İdlib'de inşa edilen briket evlerin açılışına katılmış, gönderdiği mesajda, “Türkiye’nin Suriye’de derinleşen insani trajedi karşısında sınırötesi harekâtlarını başlattığı 2016 yılından bugüne kadar oluşturduğu güvenli bölgelere yaklaşık 500 bin Suriyeli geri dönüş yapmıştır. Göçü sınırötesinde tutmaya yönelik stratejimizi gönüllü geri dönüşleri teşvik edecek projelerle destekliyoruz. Özellikle briket evlerle destekliyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, “Güvenli bölgelere 500 bin Suriyeli dönüş yaptı. 1 milyon Suriyeli kardeşimizin dönüşünü sağlayacak bir projeyi hayata geçireceğiz” demişti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TEPKİ

Erdoğan'ın söz konusu sözleri iki ay önceki ''Suriyeli mültecileri göndermeyeceğiz'' açıklamalarını akıllara getirirken; CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da ilk yanıt geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, ''Erdoğan bırak bu hikayeleri, hala sınırdan akın akın kaçaklar geliyor. Güvenlik güçlerini teyakkuza geçir ve sınırdan tek bir kaçağın geçmesine izin verme. Zaten biz gerisini iki yılda göndereceğiz, senin yalandan projelerine hepimizin karnı tok'' ifadelerini kullandı.

Erdoğan bırak bu hikayeleri, hala sınırdan akın akın kaçaklar geliyor. Güvenlik güçlerini teyakkuza geçir ve sınırdan tek bir kaçağın geçmesine izin verme. Zaten biz gerisini iki yılda göndereceğiz, senin yalandan projelerine hepimizin karnı tok. https://t.co/v4BtLTlveR — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 3, 2022

Erdoğan, “Güvenli bölgelere 500 bin Suriyeli dönüş yaptı. 1 milyon Suriyeli kardeşimizin dönüşünü sağlayacak bir projeyi hayata geçireceğiz” dedi.

ERDOĞAN MART AYINDA “GÖNDERMEYECEĞİZ” DEMİŞTİ

Erdoğan geçen mart ayında dikkat çeken bir açıklama yapmıştı. Erdoğan, “Ana muhalefet, ‘Biz seçimi kazandığımızda mültecileri ülkelerine göndereceğiz’ diyor. Biz göndermeyeceğiz. Ensarın ne olduğunu biliyoruz” diye konuşmuştu.

NİSAN AYINDA GERİ ADIM ATTI

Bu açıklamalara gelen tepkilerin ardından Erdoğan, nisan ayında “Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve onurlu geri dönüşleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” diyerek geri adım atmıştı.