Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Roman kardeşlerim' açıklaması

08 Nisan 2022 Cuma, 21:40

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya paylaşımında 8 Nisan Dünya Romanlar Günü’nü kutladığı bir mesaj yayınladı.

Kılıçdaroğlu’nun mesajı şöyle:

“Sevgili Roman kardeşlerim, sağlıktan eğitime, barınmadan istihdama kadar birçok sorunla mücadele etmek zorunda bırakıldığınızı biliyorum. Sabredin, çok az kaldı; güçlü sosyal devlet anlayışı ile tüm sorunlarınızı biz çözeceğiz! 8 Nisan Dünya Romanlar Günü’nüz kutlu olsun.”