Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Roman kardeşlerim' açıklaması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Sevgili Roman kardeşlerim, sağlıktan eğitime, barınmadan istihdama kadar birçok sorunla mücadele etmek zorunda bırakıldığınızı biliyorum. Sabredin, çok az kaldı; güçlü sosyal devlet anlayışı ile tüm sorunlarınızı biz çözeceğiz! 8 Nisan Dünya Romanlar Günü’nüz kutlu olsun” dedi.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya paylaşımında 8 Nisan Dünya Romanlar Günü’nü kutladığı bir mesaj yayınladı.
Kılıçdaroğlu’nun mesajı şöyle:
“Sevgili Roman kardeşlerim, sağlıktan eğitime, barınmadan istihdama kadar birçok sorunla mücadele etmek zorunda bırakıldığınızı biliyorum. Sabredin, çok az kaldı; güçlü sosyal devlet anlayışı ile tüm sorunlarınızı biz çözeceğiz! 8 Nisan Dünya Romanlar Günü’nüz kutlu olsun.”
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