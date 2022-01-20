Kemal Kılıçdaroğlu'ndan TÜİK Başkanı Dinçer'e: '84 milyonun ahını aldınız'

20 Ocak 2022 Perşembe, 13:03

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rahatsız olduğunu söylediği iddia edilen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Sait Erdal Dinçer üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, Dinçer'in Erdoğan iddialarının ardından Dünya gazetesinden Alaattin Aktaş'a yaptığı "Enflasyon hesabında ben 84 milyona karşı sorumluyum, bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum" açıklamalarını değerlendirdi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Konut Görevlileri Sendikası Ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada, "84 milyonun zaten ahını aldınız, geriye vahı kaldı, daha ne kalsın" dedi.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Bürokrasinin çürüdüğünü biliyorum, ciddi bir çürüme var. Saraydan alınan talimat üzerine enflasyon rakamları açıklanıyor. Bunlar markete, pazara gitmiyorlar mı? Yumurtanın, sütün, zeytinin, yağın fiyatını bilmiyorlar mı? Kaç liradan kaç liraya çıktığını bilmiyorlar mı... 84 milyonun zaten ahını aldınız, geriye vahı kaldı, daha ne kalsın!

Millet İttifakı adayımızı belirleyecek hiç kimse şundan endişe duymasın, 13. cumhurbaşkanı, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı olacak."