Tanju Özcan'dan 'cumhurbaşkanlığı adaylığı' açıklaması: Kılıçdaroğlu ona verecektir
Bolu Belediye Başkanı CHP’li Tanju Özcan, Millet İttifakı'nın vatandaşın içine sinmeyen bir cumhurbaşkanı adayı çıkarması durumunda cumhurbaşkanı adayı olacağını söyledi. Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için de "Kendisinden 1 oy fazla aday bulduğu zaman ona verecektir" yorumunda bulundu.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan belediyede düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Başkan Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili açıklamasının sorulması üzerine, “Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanların cumhurbaşkanı adayı olmasına karşı olduğunu ifade etmişti. Biz zaten sayın cumhurbaşkanının nesine karşı çıkıyoruz. Bir partinin genel başkanı olmasına karşı çıkıyoruz. Ben geçenlerde bir tweet attım. Siyasi parti başkanları cumhurbaşkanı adayı olmamalıdır, başka biri olmalıdır. Siyasi parti genel başkanları parlamenter sisteme dönünceye kadar yönetimde görev almalıdır" dedi.
"BİR OY FAZLA ALACAK ADAY BULURSA ONA VERECEKTİR"
Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı için "Millet İttifakı beni aday gösterirse onur duyarım” sözlerini de hatırlan Özcan, "Millet İttifakı'nın bileşenleri sık sık bir araya geliyorlar. Söyledikleri şu, ‘Biz seçimi kazanacak bir adayı kamuoyu önüne sunacağız’ diyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu katıldığı bir programda ‘Millet İttifakı beni aday gösterirse onur duyarım’ dedi. 'Adayım' demedi, 'aday değilim' de demedi. Ben Sayın Kılıçdaroğlu’nu yakından tanıyan biriyim. Ama ben şuna adım gibi eminim. Sayın Kılıçdaroğlu kendisinden bir oy fazla alacak birini bulduğu an zaten ona verecektir. Millet İttifakı liderleri milletin içine sinen bir cumhurbaşkanı adayı çıkartırsa benim açımdan sorun yok, gurur duyarım” diye konuştu.
"100 BİN İMZAYI TOPLAYACAK GÜCÜMÜN OLDUĞUNU BİLİYORUM"
Başkan Özcan, 2014 seçimlerindeki CHP ve MHP'nin ortak cumhurbaşkanı adayı olan Ekmeleddin İhsanoğlu'na işaret ederek şu ifadeleri kullandı:
“2014 seçimlerinde olduğu gibi ne MHP’nin içine sinmişti çıkarttıkları aday ne de CHP seçmeninin içine sinmişti. Milletin kabul etmeyeceği, milletin gönlünde taht kuramayacak bir isimle yola çıkmaya kalkarlarsa işte ben o noktada bir seçenek olarak ortaya çıkabilirim, 100 bin imza toplamak suretiyle. Ama ben şu an durup dururken 100 bin imza toplayayım demiyorum. Sadece Millet İttifakı'na diyorum ki kişisel istekleri bir kenara bırakın. Aklın yolu neyse, rakamlar neyi söylüyorsa, en çok kiminle başarılı olunabilirse bu ülkede onu cumhurbaşkanı adayı olarak çıkartın. Eğer Millet İttifakı bunu yaparsa ki yapacaktır zaten kimsenin söyleyecek sözü olmayacak. Ama Millet İttifakı Allah korusun bir hata yaparsa, milletin gönlünde olmayan birini aday olarak gösterirse, işte ben o zaman duyarlı, sorumlu, devlet tecrübesi olan, milletvekilliği yapmış, belediye başkanlığı yapmış biri olarak şu an 100 bin imzayı toplayacak gücümün olduğunu da biliyorum. Çıkmayı seçenek olarak önüme koyarım.“
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