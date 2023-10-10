Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Ömer Topsakal ile gazeteci Selen Yalaz nişanlandı!

CHP Genel Başkan Danışmanı Ömer Topsakal, eski KRT Ankara Temsilcisi Selen Yalaz ile nişanlandı. Çiftin yüzüklerini Tuncay Özkan'ın taktığı aktarıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.10.2023 - 09:25
Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Ömer Topsakal ile gazeteci Selen Yalaz nişanlandı!
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanlığını yapan Ömer Topsakal, eski KRT Ankara temsilcisi gazeteci Selen Yalaz ile nişanlandı.

Topsakal ve Yalaz’ın yüzüklerini CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan taktı.


Ankara CHP danışman Gazeteci Kemal Kılıçdaroğlu Tuncay Özkan Ömer Topsakal Selen Yalaz

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