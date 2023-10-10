Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Ömer Topsakal ile gazeteci Selen Yalaz nişanlandı!
CHP Genel Başkan Danışmanı Ömer Topsakal, eski KRT Ankara Temsilcisi Selen Yalaz ile nişanlandı. Çiftin yüzüklerini Tuncay Özkan'ın taktığı aktarıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanlığını yapan Ömer Topsakal, eski KRT Ankara temsilcisi gazeteci Selen Yalaz ile nişanlandı.
Topsakal ve Yalaz’ın yüzüklerini CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan taktı.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Çok konuşulacak 'Binali Yıldırım' iddiası
- Merakla beklenen açıklama yapıldı
- 'Lübnan'dan sızan silahlı kişiler öldürüldü'
- Süper Lig'de bir istifa daha!
- THY 'ucuz bilet' kampanyası başlattı
- Altın fiyatları, İsrail-Hamas çatışmalarıyla yükseldi
- 'Erdoğan'ın sabrı her an tükenebilir'
- Tanju Özcan için nihai karar
- Kenan Sofuoğlu'ndan Formula 1 sunucusuna tepki
- Yetişkin film yıldızının paylaşımı tepki çekti