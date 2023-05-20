2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni başdanışmanı belli oldu!

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanlığı görevine avukat Cevdet Nasıranlı getirildi. Nasıranlı, 14 Mayıs seçimlerinde Diyarbakır'dan 4'üncü sıra milletvekili adayı olmuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.05.2023 - 11:27
Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni başdanışmanı belli oldu!
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Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tura kalmasının ardından, CHP’de görev değişiklikleri ve yeni görevlendirmeler devam ediyor.

CHP Doğu masası koordinasyonunda görev alan Diyarbakır milletvekili adaylarından Av. Cevdet Nasıranlı, cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı oldu.

"OMUZLARIMIZA YÜKLENEN SORUMLULUĞUN FARKINDAYIM"

Nasıranlı, söz konusu görevlendirme ile ilgili Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:

“Omuzlarımıza yüklenen sorumluluğun farkındayım. İnanmak başarmaktır. İnanıyoruz başaracağız.”

14 MAYIS'TA MİLLETVEKİLİ ADAYI OLMUŞTU!

2019’daki yerel seçimlerde AKP’den Diyarbakır Kayapınar İlçe Belediye Başkanı adayı olan Nasıranlı, 14 Mayıs seçimlerinde CHP'nin Diyarbakır'dan 4’üncü sıradan milletvekili adayı gösterilmişti.

Cevdet Nasıranlı, Ocak 2022 sonunda AKP'den CHP'ye geçmişti. Bu geçişin ardından, ölüm tehditleri aldığı gerekçesiyle Nasıranlı hakkında 2017’den bu yana uygulanan koruma kararı kaldırılmıştı.


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